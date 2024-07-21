"Начнем на следующей неделе там тренироваться. Так были на стадионе, посмотрели. Хорошее поле, теперь никто не будет жаловаться, что что-то не так с газоном. Поле синтетическое, мяч не дробит, быстро ходит. Хотя мне без разницы, на каком поле играть", - цитирует Квеквескири "РБ Спорт".
Ранее многие клубы Российской Премьер-Лиги жаловались на состояние газона на домашнем стадионе воронежского "Факела" - "Центральном стадионе профсоюзов". Во втором туре РПЛ воронежцы примут на своём новом стадионе "Факел" тольяттинский "Акрон" - новое спортивное сооружение вмещает в себя всего 10 тысяч человек и является самым маленьким стадионом в Российской Премьер-Лиге.
Вчера, 20-го июля, воронежцы потерпели выездное поражение от московского "Динамо" в 1-м туре РПЛ со счётом 1:3.
Капитан "Факела" Квеквескири - о новом стадионе в Воронеже: теперь никто не будет жаловаться на газон
Капитан воронежского "Факела" Ираклий Квеквескири рассказал о новом стадионе в Воронеже.
Фото: ФК "Факел"