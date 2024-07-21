"Марцел дал им около двух недель, чтобы отдохнуть, восстановиться и прибыть в команду. Рассчитываем, что они прибудут в срок", - цитирует Гафина "Матч ТВ".
Хорхе Карраскаль выступал за сборную Колумбии на Кубке Америки - колумбийцы заняли второе место, уступив в финале турнира Аргентине со счётом 0:1. Центральный защитник Николас Маричаль представлял на турнире национальную команду Уругвая, которой удалось завоевать бронзовые медали. В субботу, 20-го июля, бело-голубые на своём поле одержали победу над воронежским "Факелом" со счётом 3:1. Во 2-м туре РПЛ "Динамо" примет на своём поле московский "Локомотив".
В "Динамо" рассказали, когда Карраскаль и Маричаль присоединятся к команде
Председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин рассказал, когда Хорхе Карраскаль и Николас Маричаль присоединятся к команде.
Фото: ФК "Динамо"