"Динамо" здорово показало себя против "Факела", все сыграли хорошо. Несмотря на то что в обороне были молодые ребята, они справились на отлично. Понравился Бителло, уже можно сказать, что он адаптировался к РПЛ. Но пока нужно подождать следующих матчей", - цитирует Силкина "РБ Спорт".
В 1-м туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" на своём поле одержало победу над воронежским "Факелом" со счётом 3:1, забитыми мячами отличились: Иван Лепский, Муми Нгамалё, Ярослав Гладышев и Евгений Марков. В следующем туре бело-голубые примут на своём стадионе московский "Локомотив".
По итогам сезона-2023/2024 команда Марцела Лички заняла третье место в турнирной таблице российского чемпионата, отстав от петербургского "Зенита" на одно очко. Напомним, что центральный защитник "Динамо" Фабиан Бальбуэна уехал в расположение сборной Парагвая на олимпийские игры, а Хорхе Карраскаль и Николас Маричаль получили отпуск после выступления на Кубке Америки.
Силкин: "Динамо" здорово показало себя против "Факела" - молодые ребята справились очень хорошо
Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин высказался о победе бело-голубых над воронежским "Факелом" (3:1).
Фото: ФК "Динамо"