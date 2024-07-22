"Показывая такую игру, он делает в первую очередь антирекламу себе, ведь так не бывает, что я вот перейду в другую команду и там начну сразу феерить. Уровень и класс нужно показывать в каждом матче, тем более, если мы говорим, что Соболев - один из лучших нападающих в российском чемпионате", - сказал Кузьмичев.
Соболев вышел с первых минут в матче 1-го тура РПЛ против "Оренбурга", нападающий провел на поле 67 минут, после чего его заменили. Красно-белые не смогли забить ни одного гола, встреча завершилось со счетом 2:0 в пользу оренбуржцев. В прошлом сезоне Александр забил 10 голов и сделал девять голевых передач в 34 матчах. В СМИ писали, что 27-летний форвард может перейти в петербургский "Зенит", однако сине-бело-голубые пока еще не делали официального предложения.
Источник: Metaratings
Кузьмичев: показывая такую игру, Соболев делает в первую очередь антирекламу себе
Бывший заместитель генерального директора "Спартака" Владимир Кузьмичев высказался об игре нападающего красно-белых Александра Соболева.
Фото: ФК "Спартак"