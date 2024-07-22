"Если вернется, то почему нет? Сильный футболист. Мы были бы не против видеть такого игрока в команде. Мы ориентируемся на российские законы. Если российские законы будут позволять ему находиться здесь и играть, то все возможно", - цитирует Садыгова "Матч ТВ".
Квинси Промес стал свободным агентом после того, как 30 июня истек срок действия его контракта с московским "Спартаком". Последние полгода 32-летний футболист находится в ОАЭ, где его задержали местные правоохранительные органы. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции голландского форварда к себе на родину, где суд по двум уголовным делам приговорил его к реальному лишению свободы.
Садыгов допустил приглашение в "Химки" Квинси Промеса
Инвестор "Химок" Туфан Садыгов допустил приглашение в подмосковную команду голландского нападающего Квинси Промеса.
Фото: "Матч ТВ"