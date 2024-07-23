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Фабио Алейшо: Марио Фернандес желает продолжить выступление в российском клубе

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По информации СМИ, защитник Марио Фернандес желает продолжить выступление в одном из российских клубов.
Фото: "Матч ТВ"
Сообщается, что защитник открыт для рассмотрения предложений от других клубов России.

Ранее появилась информация, что петербургский "Зенит" остался неудовлетворенным физическим состоянием 33-летнего футболиста, поэтому было принято решение о прекращении сотрудничества с бывшим игроком сборной России.

Марио Фернандес выступает за "Зенит" с июля 2023 года. За это время он сыграл 18 матчей (в среднем, 51,4 мин. за игру). В марте защитник получил травму колена и пропустил остаток сезона.

Контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2025 года. По данным интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 1,5 млн евро.

Источник: телеграм-канал Фабио Алейшо

Марио Фернандес Зенит
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