Сообщается, что защитник открыт для рассмотрения предложений от других клубов России.
Ранее появилась информация, что петербургский "Зенит" остался неудовлетворенным физическим состоянием 33-летнего футболиста, поэтому было принято решение о прекращении сотрудничества с бывшим игроком сборной России.
Марио Фернандес выступает за "Зенит" с июля 2023 года. За это время он сыграл 18 матчей (в среднем, 51,4 мин. за игру). В марте защитник получил травму колена и пропустил остаток сезона.
Контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2025 года. По данным интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 1,5 млн евро.
Источник: телеграм-канал Фабио Алейшо
Фабио Алейшо: Марио Фернандес желает продолжить выступление в российском клубе
По информации СМИ, защитник Марио Фернандес желает продолжить выступление в одном из российских клубов.
Фото: "Матч ТВ"