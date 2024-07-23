"Глушенков хорошо начал в "Зените". Но давайте не будем сходить с ума. Надо смотреть на его результаты по всему сезону и делать какие-то выводы. Пока Глушенкова рано сравнивать с тем же Малкомом и называть его лучшим игроком РПЛ", — приводит слова Мостового "РБ Спорт".
"Зенит" приобрёл Максима Глушенкова у московского "Локомотива" этим летом за 6,3 млн евро. В минувшем сезоне 24-летний футболист стал лучшим ассистентом РПЛ (на его счету было 18 голевых передач, а также 6 голов). В этом сезоне нападающий уже оформил два дубля за два матча в составе нового клуба - в матче за Суперкубок России против "Краснодара" и в первом туре РПЛ против "Крыльев Советов".
Мостовой - о Глушенкове: его рано называть лучшим игроком РПЛ, давайте не будем сходить с ума
Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал начало сезона в исполнении нападающего петербургского "Зенита" Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Зенит"