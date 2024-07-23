Процедура лицензирования нового стадиона "Факела", которая началась 10 июля, завершилась успешно - оформлением представителями Российского футбольного союза сертификата на проведение матчей РПЛ. Ожидается, что воронежцы проведут первый матч на новой арене 27 июля в рамках второго тура чемпионата России сезона-2024/25 против "Акрона" из Тольятти. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Новый стадион "Факела" вмещает 10?052 зрителя. На нём положен искусственный газон. Потребность в переезде обусловлена тем, что Центральный стадион профсоюзов будет закрыт на реконструкцию.
Источник: "Матч ТВ"
"Матч ТВ": "Факелу" разрешили проводить матчи РПЛ на новом стадионе
По информации СМИ, воронежскому "Факелу" разрешили проводить матчи Российской Премьер-Лиги на новом стадионе.
Фото: Правительство Воронежской области