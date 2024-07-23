"Почему отзаявлен Риванди? ЦСКА его выкупил и отдаст в аренду до зимы в клуб из Узбекистана", - цитирует агента Sport24.
Амирхоссейн Риванди, играющий на позиции левого защитника, перебрался в московский ЦСКА в феврале этого года. Стороны подписали контракт до лета 2026 года. 20-летний иранец провел на поле за столичных "армейцев" всего 32 минуты в двух матчах и не отличился результативными действиями.
ЦСКА выкупил права на защитника Риванди и отдаст его в аренду
Агент Реза Фейзбахш, представляющий интересы защитника Амирхоссейна Риванди сообщил, что московский ЦСКА выкупил права на его клиента.
Фото: bobsoccer.ru