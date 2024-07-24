"Я еще в прошлом году говорил, что у "Динамо" практически два состава. У них очень хорошо укомплектована команда. Я не думаю, что у них в этом сезоне будут сложности. Еще должны появиться трансферы, время есть. Если "Динамо" займет третье?четвертое место, это будет неудачей", - цитирует Ташуева "Чемпионат".
В 1-м туре РПЛ московское "Динамо" на своём поле одержало победу над воронежским "Факелом" со счётом 3:1. В летнее трансферное окно клуб покинул Фёдор Смолов, присоединившийся к "Краснодару" и голкипер Антон Шунин, покинувший клуб на правах свободного агента. Бело-голубые подписали на правах свободного агента вратаря Андрея Лунева, который в прошлом сезоне выступал за азербайджанский "Карабах".
По итогам сезона-2023/2024 бело-голубые заняли третье место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 56 очков.
Ташуев: не думаю, что у "Динамо" в этом сезоне будут сложности. Третье-четвертое место будет для них неудачей
Бывший тренер "Факела" Сергей Ташуев высказался о московском "Динамо".
Фото: ФК "Факел"