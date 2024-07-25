- Ощущение, что тренер и спортивный директор "Спартака" просто не знают друг о друге. Как будто там вообще нет связи! Отсюда и форвард с лишним весом, и Соболев в основном составе на матч РПЛ. Пока так будет продолжаться - ни о какой гонке с "Зенитом" даже говорить не стоит, - цитирует Созина "Чемпионат".
32-летний португальский специалист Томаш Амарал занял должность спортивного директора московского "Спартака" с 1 января 2024 года, ранее он возглавлял скаутский отдел лиссабонской "Бенфики".
45-летний сербский специалист Деян Станкович занял пост главного тренера красно-белых в июне 2024 года, официально о его будущем назначении было объявлено в мае 2024 года.
Созин: пока тренер и спортдиректор "Спартака" просто не знают друг о друге - о гонке с "Зенитом" даже говорить не стоит
Экс-член комитета РФС по этике Андрей Созин высказался о перспективах московского "Спартака" в новом сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"