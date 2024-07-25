"Лишний вес у Виллиана Жозе? Мне не нужно комментировать то, что не соответствует действительности. Виллиан скоро будет готов помочь "Спартаку", - заявил Кардосо.
32-летний форвард Виллан Жозе перешел в "Спартак" из "Бетиса" за 2 миллиона евро. Контракт с бразильцем рассчитан до лета 2026-го года. Ранее в СМИ появилась информация, что Жозе тренируется отдельно от своей новой команды из-за плохой формы и лишнего веса.
В минувшем сезоне Виллиан Жозе принял участие в 33-х матчах чемпионата Испании в составе "Бетиса". На счету нападающего 10 забитых мячей и 5 результативных передач. Еще 4+1 по системе гол+пас он оформил в 3-х матчах Кубка Испании.
Источник: "Чемпионат"
Агент Жозе: информация про лишний вес Виллиана не соответствует действительности. Он может помочь "Спартаку"
Луис Кардосо, агент новичка "Спартака" Виллиана Жозе, прокомментировал информацию о том, что форвард прибыл в расположение клуба с лишним весом.
Фото: ФК "Спартак"