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Агент Жозе: информация про лишний вес Виллиана не соответствует действительности. Он может помочь "Спартаку"

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Луис Кардосо, агент новичка "Спартака" Виллиана Жозе, прокомментировал информацию о том, что форвард прибыл в расположение клуба с лишним весом.
Фото: ФК "Спартак"
"Лишний вес у Виллиана Жозе? Мне не нужно комментировать то, что не соответствует действительности. Виллиан скоро будет готов помочь "Спартаку", - заявил Кардосо.

32-летний форвард Виллан Жозе перешел в "Спартак" из "Бетиса" за 2 миллиона евро. Контракт с бразильцем рассчитан до лета 2026-го года. Ранее в СМИ появилась информация, что Жозе тренируется отдельно от своей новой команды из-за плохой формы и лишнего веса.

В минувшем сезоне Виллиан Жозе принял участие в 33-х матчах чемпионата Испании в составе "Бетиса". На счету нападающего 10 забитых мячей и 5 результативных передач. Еще 4+1 по системе гол+пас он оформил в 3-х матчах Кубка Испании.

Источник: "Чемпионат"

Спартак Виллиан Жозе
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