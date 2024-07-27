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В "Росарио" опровергли интерес "Спартака" к защитнику Сандесу

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Вице?президент "Росарио Сентраль" Каролина Кристинциано прокомментировала слухи об интересе к защитнику Агустину Сандесу со стороны московского "Спартака".
Фото: Getty Images
"Интерес "Спартака"? Это не так. Никто из клуба не связывался с нами", - приводит Sport24 слова Кристинциано.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что московский "Спартак" проявляет интерес к левому защитнику аргентинского клуба "Росарио Сентраль" Агустину Сандесу.

23-летний аргентинец является воспитанником "Бока Хуниорс". Его контракт с клубом рассчитан до конца декабря 2026 года. В этом сезоне Сандес сыграл в чемпионате Аргентины 13 матчей и получил 5 желтых карточек.

Спартак Российские трансферы
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