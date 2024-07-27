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Гол защитника "Динамо" на 90+3-й минуте принес сборной Парагвая победу над Израилем на Олимпийских играх

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Парагвай одолел Израиль в матче группового турнира Олимпийских игр в Париже (4:2).
Фото: Reuters
Сегодня, 27 июля, состоялся матч группового турнира Олимпийских игр 2024 года, в котором сборная Парагвая сошлась с национальной командой Израиля. Игра соперников по квартету D проходила на стадионе "Парк де Пренс" и завершилась со счетом 4:2. Победный гол в составе парагвайцев на 93-й минуте записал на свой счет центральный защитник московского "Динамо" Фабиан Бальбуэна.

Отметим, что эти три очка стали первыми набранными очками парагвайской команды на турнире в Париже.

Фабиан Бальбуэна Динамо Сборная Парагвая Сборная Израиля Олимпиада
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