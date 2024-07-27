- Это историческая победа для всего Тольятти, для всей области. Надеюсь, мы будем двигаться только вперед. Я безумно благодарен болельщикам, которые нас поддерживали. Нам было приятно играть здесь, в Воронеже.
"Акрон" в гостях одержал победу над воронежским "Факелом" в матче второго тура чемпионата России со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились нападающие Иван Тимошенко и Солтмурад Бакаев, забившие свои мячи на 65-й и 77-й минутах соответственно. Эта победа стала первой для тольяттинской команды в РПЛ за всю историю клуба.
Источник: "Матч ТВ"
Главный тренер "Акрона" Тедеев: это историческая победа для всего Тольятти
Главный тренер "Акрона" Заурбек Тедеев прокомментировал победу над "Факелом" в матче 2-го тура РПЛ (2:0).
Фото: ФК "Акрон"