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Игрок ЦСКА Гайич: считаю, что мы хорошо начали сезон

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Защитник ЦСКА Милан Гайич высказался о результатах команды на старте сезона.
Фото: ПФК ЦСКА
"Мы отлично сыграли против "Пари НН". Контролировали мяч, ход игры, имели достаточно голевых моментов. Самое главное - это первая победа в сезоне. Считаю, что мы хорошо начали сезон. У нас был тяжелый выезд в Ростов-на-Дону, там всегда тяжело играть. 4 очка за два матча — это хороший результат", - цитирует Гайича "СЭ".

Вчера, 27-го июля, московский ЦСКА во 2-м туре РПЛ на выезде одержал победу над "Пари НН" со счётом 3:0 - забитыми мячами отличились: Мусаев, Дивеев и Обляков. В 1-м туре Российской Премьер-Лиги команда Марко Николича в гостях сыграла в безголевую ничью с "Ростовом". В следующем туре "армейцы" примут на своем поле "Оренбург".

Напомним, что по итогам сезона-2023/2024 московский ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице российского чемпионата, а новым главным тренером команды был назначен Марко Николич. В Кубке России "армейцы" сыграют в одной группе с "Краснодаром", "Ахматом" и "Пари НН".

ЦСКА Нижний Новгород Милан Гайич
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