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Хавбек "Динамо" Чавес: к следующему матчу буду полностью готов

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Полузащитник московского "Динамо" Луис Чавес рассказал, когда выйдет на поле в составе команды.
Фото: "Матч ТВ"
"Все нормально, к следующему матчу буду полностью готов", - приводит "РБ Спорт" слова Чавеса.

Напомним, этим летом хавбек "Динамо" Луис Чавес в составе сборной Мексики принимал участие в Кубке Америки. 17 июля игрок вернулся в расположение московской команды.

Следующий матч бело-голубые проведут в Кубке России, где их соперником станет столичный "Спартак". Игра состоится в ближайшую среду, 31 июля, и начнется в 18:30 по местному времени.

Луис Чавес Динамо
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