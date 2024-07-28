"Все нормально, к следующему матчу буду полностью готов", - приводит "РБ Спорт" слова Чавеса.
Напомним, этим летом хавбек "Динамо" Луис Чавес в составе сборной Мексики принимал участие в Кубке Америки. 17 июля игрок вернулся в расположение московской команды.
Следующий матч бело-голубые проведут в Кубке России, где их соперником станет столичный "Спартак". Игра состоится в ближайшую среду, 31 июля, и начнется в 18:30 по местному времени.
Хавбек "Динамо" Чавес: к следующему матчу буду полностью готов
Полузащитник московского "Динамо" Луис Чавес рассказал, когда выйдет на поле в составе команды.
Фото: "Матч ТВ"