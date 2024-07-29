"Не могу обещать, что останусь в "Ростове". Это футбол, все может измениться. Цели уходить у меня нет, но все может произойти", - цитирует форварда "Матч ТВ".
В прошлом сезоне Николай Комличенко провел за "Ростов" во всех турнирах 31 матч и записал на свой счет шесть забитых мячей и три результативные передачи. Ранее нападающий выступал за "Млада Болеслав", "Краснодар-", московское "Динамо" и "Черноморец". Рыночная стоимость 29-летнего нападающего, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 4 миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Комличенко: не могу обещать, что останусь в "Ростове"
Нападающий "Ростова" Николай Комличенко заявил, что может покинуть клуб.
Фото: ФК "Ростов"