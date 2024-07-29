"Насколько высок кредит доверия к Иличу? Это даже не обсуждается. Никаких кредитов, никаких доверий-недоверий. Саша работает с командой, и внутри клуба вопрос об изменении статуса главного тренера даже не обсуждается", - цитирует Мелик-Гусейнова "РБ Спорт".
В 1-м туре Российской Премьер Лиги "Пари НН" на своем поле уступил казанскому "Рубину" со счетом 2:4, а во 2-м туре проиграл московскому ЦСКА на своем стадионе со счетом 0:3. Напомним, что Саша Илич возглавил команду в конце прошлого сезона, сменив на этом посту Сергея Юрана. Нижегородцы заняли 13-е место в турнирной таблице российского чемпионата и сыграли с тульским "Арсеналом" в стыковых матчах (3:2 - общ.).
"Пари НН" сыграет в одной группе Кубка России с грозненским "Ахматом", московским ЦСКА и "Краснодаром".
Гендир "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов выразил доверие Саше Иличу, несмотря на два поражения на старте чемпионата
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов высказался о работе главного тренера Саши Илича.
Фото: ФК "Пари НН"