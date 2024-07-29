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Орещук: "Факел" все-таки поменял стадион в этом сезоне, еще не попал в свою тарелку

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Российский тренер Роман Орещук высказался о воронежском "Факеле".
Фото: GETTY IMAGES
"Факел" все-таки поменял стадион в этом сезоне, еще не попал в свою тарелку. Иначе не могу объяснить такой провал команды на старте. Понятно, что московское "Динамо", которому они уступили в первом туре, – хорошая команда, сейчас на ходу. Тот результат закономерен. А в домашнем матче с "Акроном" сказался, наверное, фактор нового стадиона", - цитирует Орещука "РБ Спорт".

В 1-м туре РПЛ воронежский "Факел" на выезде уступил московскому "Динамо" со счетом 1:3, а во 2-м туре принимал на своем новом стадионе тольяттинский "Акрон" и проиграл со счетом 0:2. В следующем туре воронежцы сыграют на своем стадионе с "Краснодаром". Напомним, что "Факел" сыграет в одной группе Кубка России с "Акроном", казанским "Рубином" и петербургским "Зенитом".

По итогам сезона-2023/2024 воронежский "Факел" занял 11-е место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 32 очка. Во время прошлого сезона руководство клуба отправило в отставку с поста главного тренера Сергея Ташуева.

Роман Орещук Факел
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