Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ротор
20:30
Арсенал ТулаНе начат

Игнатьев: Барко пока рано называть наследником Промеса

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Российский тренер Борис Игнатьев высказался о полузащитнике "Спартака" Эсекьеле Барко.
Фото: ФК "Спартак"
"Барко пока рано называть наследником Промеса. Он сыграл неплохо, но нужно на него посмотреть в игре против серьезной команды. В следующем матче "Спартаку" предстоит сыграть с "Динамо" - там многое станет ясно: и по Барко, и по игре команды", - цитирует Игнатьева "РБ Спорт".

Вчера, 28-го июля, московский "Спартак" обыграл на выезде подмосковные "Химки" во 2-м туре РПЛ со счетом 3:1. Этот матч стал дебютным для полузащитника Эсекьеля Барко в составе красно-белых, аргентинец отметился забитым мячом, поразив ворота соперника на 49-й минуте прямым ударом со штрафного.

Напомним, что Барко перешел в "Спартак" из аргентинского "Ривер Плейта" за 14 миллионов евро, команда Деяна Станковича 31-го июля сыграет с московским "Динамо" в 1-м туре группового этапа Кубка России.

Борис Игнатьев Спартак Эсекьель Барко Квинси Промес
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится