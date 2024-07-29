"Барко пока рано называть наследником Промеса. Он сыграл неплохо, но нужно на него посмотреть в игре против серьезной команды. В следующем матче "Спартаку" предстоит сыграть с "Динамо" - там многое станет ясно: и по Барко, и по игре команды", - цитирует Игнатьева "РБ Спорт".
Вчера, 28-го июля, московский "Спартак" обыграл на выезде подмосковные "Химки" во 2-м туре РПЛ со счетом 3:1. Этот матч стал дебютным для полузащитника Эсекьеля Барко в составе красно-белых, аргентинец отметился забитым мячом, поразив ворота соперника на 49-й минуте прямым ударом со штрафного.
Напомним, что Барко перешел в "Спартак" из аргентинского "Ривер Плейта" за 14 миллионов евро, команда Деяна Станковича 31-го июля сыграет с московским "Динамо" в 1-м туре группового этапа Кубка России.
Игнатьев: Барко пока рано называть наследником Промеса
Российский тренер Борис Игнатьев высказался о полузащитнике "Спартака" Эсекьеле Барко.
Фото: ФК "Спартак"