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В "Акроне" ответили на вопрос о подписании Артема Дзюбы и Георгия Джикии

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Спортивный директор "Акрона" Арам Задоян прокомментировал летнюю трансферную кампанию тольяттинского клуба.
Фото: ФК "Локомотив"
"Мы в первую очередь смотрим на качества игроков. Имена не так важны. Не именем играют в футбол, а качествами. Сейчас рассматриваем разные опции. Среди них есть и футболисты с именем, с опытом в Российской Премьер-Лиге. Так что мы открыты к разному формату. Дзюба или Джикия есть в этом списке? Не готов комментировать конкретные фамилии. Работа ведется", - сказал Задоян.

Нападающий Артем Дзюба в настоящее время пребывает в статусе свободного агента после того, как истек его контракт с московским "Локомотивом". В своем комментарии прессе 35-летний форвард заявлял, что находится в хорошей физической форме и проводит индивидуальные тренировки. Ещё до завершения сезона-2023/24 игрока сватали в китайский клуб "Шанхай Шэньхуа", которым руководит российский тренер Леонид Слуцкий. В июле в СМИ появилась информация, что Дзюба может продолжить карьеру в медийном клубе "10" из футбольной медиалиги. Георгий Джикия также находится на рынке свободных агентов, московский "Спартак", за который 30-летний защитник играл с 2017 года, не стал продлевать с ним контракт.

Источник: "РБ Спорт"

Акрон Артем Дзюба Георгий Джикия Российские трансферы
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