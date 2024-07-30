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"Чемпионат": "Краснодар" подпишет защитника "Мальорки" Гонсалеса за 4 миллиона евро

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Защитник "Мальорки" Джованни Гонсалес в ближайшее время станет игроком "Краснодара".
Фото: GETTY IMAGES
По информации источника, "Краснодар" достиг договоренности о трансфере защитника "Мальорки" Джованни Гонсалеса. Сумма сделки составит 4 миллиона евро.

В прошлом сезоне Джованни Гонсалес провел за испанскую "Мальорку" во всех турнирах 42 матча и отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего уругвайца в 3 миллиона евро, контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2026 года. В 3-м туре РПЛ команда Мурада Мусаева сыграет на выезде с воронежским "Факелом".

Источник: "Чемпионат".

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