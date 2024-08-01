Экс-защитник сборной России и московского "Спартака" может продолжить карьеру в РПЛ. Как сообщает Metaratings, в услугах футболиста заинтересованы "Крылья Советов". По данным источника, сам футболист не спешит принимать предложение и оценивает все имеющиеся варианты.
Контракт Георгия Джикии со "Спартаком" подошел к концу летом 2024-го года. Сейчас 30-летний футболист доступен для бесплатного трансфера на правах свободного агента. Ранее сообщалось о том, что представители Джикии предложили его услуги ряду московских клубов, в частности, в числе претендентов на игрока назывался столичный "Локомотив".
По словам футбольного агента Вадима Шпинева, представляющего интересы Георгия Джикии, интерес к игроку проявляют клубы из чемпионата Турции. Также, агент оценивал вероятность того, что Джикия продолжит свою карьеру в России как "низкую".
Экс-защитник "Спартака" Георгий Джикия может продолжить карьеру в "Крыльях Советов"
Бывший капитан "Спартака" Георгий Джикия интересен самарским "Крыльям Советов".
Фото: "Матч ТВ"