Талалаев считает, что Батраков способен стать лидером "Галатасарая"

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев оценил перспективы российского полузащитника Алексея Батракова в "Галатасарае" и призвал не требовать от футболиста немедленных успехов.

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"Я просто горд за него, да и в целом за всех наших ребят, кто выступает в Европе. Но что касается Батракова, то я думаю, что к весне он может стать лидером "Галатасарая". Не нужно ждать от него чудес прямо сейчас", — заявил специалист.