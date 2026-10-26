Талалаев считает, что Батраков способен стать лидером "Галатасарая"

Талалаев считает, что Батракову необходимо время для полноценной адаптации к новым условиям.
"Я просто горд за него, да и в целом за всех наших ребят, кто выступает в Европе. Но что касается Батракова, то я думаю, что к весне он может стать лидером "Галатасарая". Не нужно ждать от него чудес прямо сейчас", — заявил специалист.
Примечательно, что оба гола россиянин забил в Лиге чемпионов. Батраков отличился в матчах против "Барселоны" и "Лилля", открыв счет своим мячам за турецкую команду именно на международной арене.
Источник: "Спорт-Экспресс"