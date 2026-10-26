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Талалаев считает, что Батраков способен стать лидером "Галатасарая"

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев оценил перспективы российского полузащитника Алексея Батракова в "Галатасарае" и призвал не требовать от футболиста немедленных успехов.
Фото: Anadolu / Contributor / Anadolu / Gettyimages.ru
21-летний хавбек перебрался в турецкий клуб из московского "Локомотива" в августе 2026 года за 25 млн евро. С момента перехода россиянин провел девять матчей, отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Талалаев считает, что Батракову необходимо время для полноценной адаптации к новым условиям.

"Я просто горд за него, да и в целом за всех наших ребят, кто выступает в Европе. Но что касается Батракова, то я думаю, что к весне он может стать лидером "Галатасарая". Не нужно ждать от него чудес прямо сейчас", — заявил специалист.

Примечательно, что оба гола россиянин забил в Лиге чемпионов. Батраков отличился в матчах против "Барселоны" и "Лилля", открыв счет своим мячам за турецкую команду именно на международной арене.

Источник: "Спорт-Экспресс"

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