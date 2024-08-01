"Я думаю, мы больше не увидим Соболева в "Спартаке". Если он хочет играть за "Зенит", то пусть! Кто ему мешает? Его уход не будет потерей для команды. Когда игрок себя так ведёт, то это больше его проблемы, чем кого-либо", - заявил Жуков.
Нападающий Александр Соболев отстранен от тренировок с основной командой московского "Спартака" после несостоявшегося трансфера в "Зенит". Напомним, ранее сообщалось, что клубы вели переговоры о возможном переходе игрока, а с самим Соболевым даже был согласован 4-летний контракт.
"Зенит" и "Спартак", однако, по сообщениям СМИ, не смогли договориться о сумме трансфера и переговоры сорвались. Ранее сообщалось, что в приобретении Александра Соболева в "Зенит" заинтересован лично главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак, однако, председатель правления клуба Александр Медведев скептически относится к потенциальной сделке.
Источник: Metaratings
Депутат Жуков: думаю, мы больше не увидим Соболева в "Спартаке". Если он хочет играть за "Зенит", то пусть
Депутат Госдумы РФ Александр Жуков высказался о возможном переходе форварда "Спартака" Александра Соболева в "Зенит".
Фото: "Чемпионат"