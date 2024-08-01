"Сейчас ничего абсолютно не изменилось. Когда мяч от пятой точки отскакивает в ворота, это топ-нападающий? Не показывайте эти голы Угальде Месси - он плакать будет и вообще закончит с футболом. Если за 15 миллионов в "Спартаке" должен быть игрок, который только завершает, могу их поздравить. Хорошая сделка", - заявил Червиченко.
Манфред Угальде перебрался в московский "Спартак" из нидерландского "Твенте" в январе 2024-го года. Сумма трансфера, по оценке СМИ, составила 13 миллионов евро. Еще 2 миллиона "Твенте" может получить в качестве бонусов. В первых 3-х матчах нового сезона Угальде отметился 2-мя забитыми голами - в матче 2-го тура РПЛ против "Химок" (3:1) и в Кубке России против "Динамо" (3:0).
За всю вторую половину прошлого сезона Манфред Угальде забил лишь 1 мяч - в кубковом матче с "Зенитом". В 12-ти матчах чемпионата России коста-риканец результативными действиями не отмечался.
27-го марта 2024-го года сборная Коста-Рики уступила сборной Аргентины (1:3) в товарищеском матче. Единственный гол коста-риканцев записал на свой счет Манфред Угальде. Лионель Месси участия в игре не принимал.
Источник: "Чемпионат"
Червиченко - об игре Угальде за "Спартак": не показывайте его голы Месси - он плакать будет и закончит с футболом
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко оценил выступления форварда красно-белых Манфреда Угальде на старте текущего сезона.
Фото: официальный сайт "Спартака"