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Червиченко - об игре Угальде за "Спартак": не показывайте его голы Месси - он плакать будет и закончит с футболом

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Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко оценил выступления форварда красно-белых Манфреда Угальде на старте текущего сезона.
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Сейчас ничего абсолютно не изменилось. Когда мяч от пятой точки отскакивает в ворота, это топ-нападающий? Не показывайте эти голы Угальде Месси - он плакать будет и вообще закончит с футболом. Если за 15 миллионов в "Спартаке" должен быть игрок, который только завершает, могу их поздравить. Хорошая сделка", - заявил Червиченко.

Манфред Угальде перебрался в московский "Спартак" из нидерландского "Твенте" в январе 2024-го года. Сумма трансфера, по оценке СМИ, составила 13 миллионов евро. Еще 2 миллиона "Твенте" может получить в качестве бонусов. В первых 3-х матчах нового сезона Угальде отметился 2-мя забитыми голами - в матче 2-го тура РПЛ против "Химок" (3:1) и в Кубке России против "Динамо" (3:0).

За всю вторую половину прошлого сезона Манфред Угальде забил лишь 1 мяч - в кубковом матче с "Зенитом". В 12-ти матчах чемпионата России коста-риканец результативными действиями не отмечался.

27-го марта 2024-го года сборная Коста-Рики уступила сборной Аргентины (1:3) в товарищеском матче. Единственный гол коста-риканцев записал на свой счет Манфред Угальде. Лионель Месси участия в игре не принимал.

Источник: "Чемпионат"

Манфред Угальде Спартак Андрей Червиченко Лионель Месси
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