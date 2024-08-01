Футбольный агент Федерико Пасторелло рассказал о том, что клуб "Комо", который по итогам прошлого сезона квалифицировался в итальянскую Серию А, изучал возможность подписания российского полузащитника "Динамо" Даниила Фомина.
"В "Комо" были ознакомлены с Фоминым. Клуб проявлял к нему небольшой интерес, но ничего больше. На данный момент никаких новостей нет", - приводит слова Пасторелло "Матч ТВ".
Главным тренером "Комо" является экс-полузащитник "Барселоны" и "Арсенала" Сеск Фабрегас. В текущее летнее трансферное окно состав новичка чемпионата Италии уже пополнили 14 футболистов (без учета вернувшихся из аренд). Среди них экс-защитник "Реала" и "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Фаран, экс-футболисты "Ливерпуля" Пепе Рейна и Альберто Морено, бывший форвард "Ромы" Андреа Белотти и другие.
Клуб Серии А "Комо", который тренирует Фабрегас, интересовался Фоминым из "Динамо"
Новичок Серии А "Комо" проявлял интерес к полузащитнику "Динамо" Даниилу Фомину.
Фото: ФК "Динамо"