Хавбек московского "Спартака" Кристофер Мартинс может сменить команду в летнее трансферное окно. Как сообщает Metaratings, красно-белые планируют расстаться с игроком и занимаются поисками для него нового клуба. По данным источника, Мартинс покинет "Спартак", если по нему поступит предложение, которое устроит все стороны.
Полузащитник сборной Люксембурга Кристофер Мартинс выступает за "Спартак" с лета 2022-го года. За его трансфер красно-белые заплатили швейцарскому "Янг Бойз" 7 миллионов евро. Контракт Мартинса со "Спартаком" рассчитан до лета 2026-го года. На старте сезона футболист принял участие в 2-х матчах команды, проведя на поле суммарно 114 минут.
Metaratings: "Спартак" пытается продать Кристофера Мартинса и ждет предложений
Опорный полузащитник "Спартака" Кристофер Мартинс может покинуть клуб.
Фото: официальный сайт "Спартака"