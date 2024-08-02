"В России в футбол играют миллионы людей, а побеждает "Зенит". Это надо понять - у питерцев возможности, которых нет у других. Хоть сейчас и идет война между "Спартаком" и "Зенитом", но гегемония команды Сергея Семака будет продолжаться еще в течение следующих десяти лет", - заявил Канчельскис.
Санкт-петербургский "Зенит" является чемпионом России в течение 6-ти последних сезонов. В текущее трансферное окно состав сине-бело-голубых пополнили 5 футболистов на общую сумму свыше 16-ти миллионов евро. Среди них приобретенный за 6.3 миллиона евро у "Локомотива" форвард Максим Глушенков.
"Спартак" потратил за лето 18 миллионов евро на трех игроков. 14 из них было заплачено "Ривер Плейту" за аргентинского плеймейкера Эсекьеля Барко. Ветеран Александр Довбня пришел бесплатно на роль третьего голкипера.
Источник: "РБ Спорт"
Канчельскис: гегемония "Зенита" будет продолжаться в течение десяти лет, хотя сейчас у них война со "Спартаком"
Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о доминировании "Зенита" в российском футболе.
Фото: официальный сайт "Зенита"