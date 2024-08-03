Вингер "Ференцвароша" Маркиньос завершил прохождение медицинского осмотра перед трансфером в "Спартак". Как сообщает Metaratings, обследование было пройдено успешно. В ближайшее время футболист подпишет контракт со своим новым клубом. Ранее стало известно, что Маркиньос прибыл в Москву 2-го августа и готов к переходу.
Интерес к игроку также проявлял московский "Локомотив", однако предложение "Спартака" было убедительнее. Красно-белые договорились с Маркиньосом о контракте с зарплатой 1.2 миллиона евро за сезон. Ожидается, что сумма трансфера игрока из "Ференцвароша" составит 5 миллионов евро.
Metaratings: Маркиньос прошел медосмотр перед переходом в московский "Спартак"
Бразильский вингер Маркиньос медобследование и в ближайшее время станет игроком "Спартака".
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