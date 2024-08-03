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Агент: Дркушич перейдет в "Зенит"? Он хочет в Европу, все остальное - спекуляции

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Агент защитника "Сочи" Вани Дркущича Младен Ратковица прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны санкт-петербургского "Зенита".
Фото: "Матч ТВ"
"Дркушич близок к переходу в "Зенит"? Я могу сказать, что мы ведем переговоры со всеми заинтересованными клубами, приоритетом игрока в данный момент является поездка в Европу, все остальное - лишь спекуляции", - цитирует Ратковицу Sport 24.

Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах центрального защитника сборной Словении заинтересована "Црвена Звезда". Сообщается, что "Зенит" может приобрести Дркушича у "Сочи", после чего отправить его в сербский клуб на правах аренды. Помимо "Црвены Звезды", интерес к Дркушичу приписывают "Рубину", ПАОКу, "Севилье" и другим клубам.

Ваня Дркушич Црвена Звезда Зенит Сочи
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