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Широков: ничего сверхъестественного Глушенков в "Зените" сейчас не показывает

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Экс-полузащитник "Зенита" Роман Широков прокомментировал выступления новичка команды Максима Глушенкова на старте сезона.
Фото: РИА Новости
"Да Глушенков на этом уровне играет давно. Ничего сверхъестественного сейчас он не показывает. Нормальная его игра. А 16 голевых передач в предыдущем сезоне не уровень? Он в "Зените" подтверждает уровень, на котором играл в "Локомотиве". Тут просто чуть больше забивает. Через три матча будет больше, может, отдавать, а забивать будут Вендел или Кассьерра", - заявил Широков.

Максим Глушенков перебрался в "Зенит" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно за 6.3 миллиона евро. В первых 5-ти матчах за новый клуб форвард отметился 8-ю голами и 1-й результативной передачей. В своем дебютном матче за сине-бело-голубых Глушенков выиграл Суперкубок России - в игре с "Краснодаром" (4:2).

В прошлом сезоне Максим Глушенков стал лучшим ассистентом чемпионата России, выступая за "Локомотив". В РПЛ 2023/24 на счету футболиста было 6 забитых мячей и 18 результативных передач. Еще 2+3 по системе гол+пас Глушенков оформил в 9-ти матчах Кубка России в составе "железнодорожников".

Источник: "Чемпионат"

Максим Глушенков Зенит Локомотив Российские трансферы Роман Широков
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