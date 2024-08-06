По информации издания Africafoot, российский клуб в ближайшее время сделает предложение игроку. Окружение футболиста хочет дождаться всех предложений в это трансферное окно.
В настоящее время форвард находится в статусе свободного агента. В прошлом сезоне Яттар выступал за клуб "Арарат-Армения", сыграл в 30 матчах, в которых забил 18 голов и сделал четыре голевые передачи.
Ранее африканский нападающий играл в во французских "Лионе", "Анже», "Осере", "Труа". За национальную команду Гвинеи он забил 12 мячей в 36 матчах.
Источник: "Спорт Экспресс"
"Акрон" может укрепить свою атаку нападающим сборной Гвинеи
Тольяттинский "Акрон" заинтересован в подписании 31-летнего нападающего сборной Гвинеи Мохамеда Яттара.
Фото: IMAGO