Как сообщает источник, стороны уже находятся в финальной стадии переговоров, детали перехода почти улажены.
В сезоне-2023/24 Кухарчук отыграл за "Пари НН" 19 игр и отметился 1 забитым мячом. Всего игрок провел 95 матчей в рамках Российской-Премьер Лиги за такие команды как "Торпедо", "Химки" и "Анжи"
Источник: Metaratings
Metaratings: Игрок "Пари НН" Кухарчук близок к переходу в "Ротор"
Полузащитник "Пари НН» Илья Кухарчук близок к переходу в волгоградский "Ротор" на правах аренды.
Фото: ФК "Химки"