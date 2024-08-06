"Может только какое-то точное усиление, считаем, что у нас боевая команда, может быть еще максимум один трансфер", - цитирует слова Медведева Bobsoccer.
Напомним, что ранее в СМИ появились слухи об интересе "Зенита" к таким игрокам как Амин Арит из "Марселя" и Оркун Кекчю из "Бенфики".
На данный момент "Зенит" занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 9 очков из 9 возможных. Петербургская команда одержала победы над "Рубином", "Крыльями Советов" и "Ростовом" с общим счетом 13:0.
Медведев - о трансферной кампании "Зенита": может быть максимум еще один трансфер
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался по поводу возможных приобретений в летнее трансферное окно.
Фото: globallookpress.com