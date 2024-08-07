"Пока "Динамо" идет хорошо, постепенно прибавляя в игре. Но они еще не играли матчи против своих прямых конкурентов, там и посмотрим, что из себя представляет команда. Игра с "Зенитом" будет показательна. Хочется верить, что "Динамо" в этом сезоне будет бороться за чемпионство. Уже давно пора", - заявил Силкин.
Московское "Динамо" и санкт-петербургский "Зенит" - единственные команды РПЛ, которые еще не потеряли очки в чемпионате. Нв счету обоих клубов 9 очков после 3-х матчей. В минувшем сезоне "Зенит" и "Динамо" заняли, соответственно, 1-е и 3-е места в итоговой таблице чемпионата, набрав 57 и 56 очков.
Друг против друга команды встретятся в рамках 4-го тура Премьер-лиги. Игра пройдет 10-го августа в Санкт-Петербурге.
Источник: "РБ Спорт"
Силкин: "Динамо" уже пора бороться за чемпионство. Игра с "Зенитом" будет показательна
Экс-наставник "Динамо" Сергей Силкин поделился ожиданиями от игры бело-голубых в новом сезоне.
Фото: РИА Новости