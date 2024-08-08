"Соболеву надо пересмотреть свое поведение. Он хороший парень, но иногда ему мешают эмоции. Он должен это понять. Теперь ему надо отвоевывать место в составе. И точно ли ему нужно переходить в "Зенит"? Перед переходом в "Зенит" надо ещё несколько раз подумать. Он перешел в "Спартак" из "Крыльев". А не получится ли так, что он снова перейдет в "Крылья"?" - сказал Мирзоян.
После первого тура российского чемпионата руководство "Спартака" решило отстранить Александра Соболева от тренировок с основной командой. По информации в СМИ, это произошло после того, как футболист в беседе с главным тренером Деяном Станковичем заявил, что его мысли заняты его трансфером в петербургский "Зенит". В прошлом сезоне 27-летний нападающий провел за красно-белых 34 игры, в которых забил 10 голов и сделал девять голевых передач. Контракт Александра с московским клубом действует до конца июня 2026 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.
Источник: Metaratings
Экс-игрок "Спартака" Мирзоян: Соболеву надо пересмотреть свое поведение
Бывший защитник московского "Спартака" Александр Мирзоян поделился мнением о положении в команде нападающего красно-белых Александра Соболева.
Фото: ФК "Спартак"