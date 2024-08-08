- Рассматривает ли "Оренбург" рынок свободных агентов? Профессиональная команда должна быть начеку по отношению к игрокам, которые могли бы ее усилить, но наш состав укомплектован, поэтому до декабря никаких трансферов не будет.
По итогам стартовых туров нового сезона российской Премьер-лиги "Оренбург" набрал 4 очка и располагается на 7-й строчке в турнирной таблице. Команда Давида Деограсии в трех матчах одержала одну победу, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение. В следующем туре чемпионата России оренбуржцы примут дома тольяттинский "Акрон".
Источник: "Матч ТВ"
Деограсия: до декабря никаких трансферов у "Оренбурга" не будет
Главный тренер "Оренбурга" Давид Деограсия заявил, что состав его команды на первую часть сезона укомплектован.
Фото: ФК "Оренбург"