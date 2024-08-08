"Тюкавин много забивает "Зениту". Чем сильнее соперник, тем больше удовольствия он получает. Тюкавин лучше настраивается на такие игры. У него родилась дочка. Я думаю, что в Питере он с особым настроем выйдет", - сказал Алексей Сафонов.
В минувший четверг пресс-служба "Динамо" оповестила, что Константин стал отцом, у него родилась дочь, которую назвали Теона. В текущем сезоне Тюкавин забил один гол четырех матчах РПЛ и Кубка России. Центральный матч 4-го тура между "Зенитом" и "Динамо" пройдет в эту субботу, 10 августа, на стадионе "Газпром Арена". Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени, главным арбитром назначили Сергея Иванова.
После трех сыгранных туров "Зенит" и "Динамо" набрали по 9 очков и занимают в турнирной таблице первое и второе место соответственно.
Источник: "Спорт день за днем"
Агент Тюкавина: думаю, с "Зенитом" он с особым настроем выйдет, у него родилась дочка
Агент нападающего "Динамо" Константина Тюкавина Алексей Сафонов поделился ожиданиями от игры форварда в матче с "Зенитом" в 4-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"