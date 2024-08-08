"Московское "Динамо" пока радует. Как и игра молодых ребят, которые получили свой шанс. Да, кстати. Локомотивскую молодежь я тоже хочу отметить. Каждый тур они совершают результативные действия, играют очень уверенно", - сказал Гранат.
Оценивая игру "Краснодара и самарских "Крыльев Советов", экс-футболист заявил, что ждал от этих команд более зрелищной игры. После трех туров самарский клуб с нулем очков идет на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, команда потерпела три поражения подряд на старте сезона. Краснодарский клуб в первых трех матчах играл вничью и забил только один гол, две последние встречи завершились с одинаковым счетом - 0:0.
Московское "Динамо" набрало 9 очков и занимает второе место, уступая лидеру "Зениту" только по дополнительным показателям. Московский "Локомотив" за три тура набрал 6 очков и сейчас располагается на четвертой строчке.
Источник: "Евро-футбол"
Гранат: "Динамо" пока радует, локомотивскую молодежь я тоже хочу отметить
Бывший игрок "Динамо" и сборной России Владимир Гранат оценил игру бело-голубых и "Локомотива" на старте Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Динамо"