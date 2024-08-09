"Мы заинтересованы в Гайче. Если клуб согласится на наши условия, и зарплата игрока будет меньше, чем в данный момент, тогда этот трансфер может произойти", - цитирует Алтая "СЭ".
В прошлом сезоне форвард ЦСКА Адольфо Гайч выступал за турецкий "Ризеспор" на правах аренды - аргентинец отметился 11-ю забитыми мячами и 1-й результативной передачей в 35-ти встречах. Всего на счету нападающего 27 матчей в Российской Премьер-Лиге, 1 забитый гол и 2 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 1,7 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
В турецком "Антальяспоре" подтвердили интерес к нападающему ЦСКА Гайчу
Спортивный директор турецкого "Антальяспора" Айтач Алтай подтвердил интерес к нападающему ЦСКА Адольфу Гайчу.
Фото: ПФК ЦСКА