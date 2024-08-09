Я думаю, что мы нескоро увидим "Краснодар" наверху, они и дальше будут падать вниз. Как бы печально это не звучало. Складывается впечатление, что там не знают, как исправить данную ситуацию, тренер, видимо тоже. Увольнение Ивича — ошибка руководства. Мусаев не смог ничего нового дать команде", - цитирует Булыкина "РБ Спорт".
Напомним, что руководство "Краснодара" в марте отправило в отставку с поста главного тренера Владимира Ивича и назначило на его место Мурада Мусаева, который ранее работал в клубе. По итогам сезона-2023/2024 "быки" заняли второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстали от петербургского "Зенита" на одно очко.
После 3-х сыгранных туров команда Мурада Мусаева занимает 11-е место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 3 очка. В 4-м туре РПЛ южане примут на своем поле московский ЦСКА, который на данный момент располагается на 3-й строчке с 7-ю очками.
Булыкин: мы нескоро увидим "Краснодар" наверху, они и дальше будут падать вниз
Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о "Краснодаре".
Фото: РФС