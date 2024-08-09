Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Нижний Новгород
1 - 0 1 0
Химки1 тайм
Ростов
20:45
РубинНе начат

"РБ Спорт": "Ростов" хочет заполучить Сутормина из "Зенита"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин может перейти в "Ростов".
Фото: ФК "Зенит"
Источник сообщает, что между "Ростовом" и петербургским "Зенитом" идут переговоры по трансферу полузащитника Алексея Сутормина.

Речь может идти о договоре аренды до конца текущего сезона. Напомним, что 30-летний хавбек уже уходил в аренду в "Сочи" во второй половине минувшего сезона РПЛ.

Всего за "Зенит" Сутормин провёл 127 встреч и набрал в них 24 (13+11) балла по системе гол+пас. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 миллиона евро.

Источник: "РБ Спорт".

Ростов Зенит Алексей Сутормин Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится