Источник сообщает, что между "Ростовом" и петербургским "Зенитом" идут переговоры по трансферу полузащитника Алексея Сутормина.
Речь может идти о договоре аренды до конца текущего сезона. Напомним, что 30-летний хавбек уже уходил в аренду в "Сочи" во второй половине минувшего сезона РПЛ.
Всего за "Зенит" Сутормин провёл 127 встреч и набрал в них 24 (13+11) балла по системе гол+пас. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 миллиона евро.
Источник: "РБ Спорт".
"РБ Спорт": "Ростов" хочет заполучить Сутормина из "Зенита"
Фото: ФК "Зенит"