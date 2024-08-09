"Прежде всего хочу поздравить игроков. Они боролись до самого конца. Мы очень хорошо смотрелись на поле, хорошо двигался мяч. Немного повезло в концовке, так как соперники промахнулись в чистом моменте, но иногда в футболе работает так, что ты усердно работаешь, и футбол отдает тебе обратно", - цитирует Илича "Матч ТВ".
9 августа нижегородский "Пари НН" на своём поле одержал минимальную победу над подмосковными "Химками". Единственный гол во встрече на 17-й минуте забил Огнен Ожегович. После 4-х матчей в чемпионате России "Пари НН" набрал 6 очков. В следующем туре нижегородский клуб 18 августа на выезде сыграет против "Краснодара". 14 августа во втором туре Кубка России "Пари НН" на выезде сразится с московским ЦСКА.
Илич - о победе над "Химками": когда ты усердно работаешь, футбол отдает тебе обратно
Главный тренер нижегородского "Пари НН" Саша Илич прокомментировал победу своей команды над подмосковными "Химками" в матче 4-го тура РПЛ со счётом 1:0.
Фото: "Пари НН"