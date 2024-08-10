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Шалимов не согласен с назначением пенальти в ворота "Ростова" в матче против "Рубина"

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Футбольный тренер Игорь Шалимов прокомментировал пенальти, назначенный в ворота "Ростова" в матче 4-го тура РПЛ против казанского "Рубина".
Фото: "Коммерсантъ"
"Мне хотелось бы услышать формулировку. Куда футболисту девать эту руку? Движение его руки абсолютно естественное. На мой взгляд, это не пенальти. Когда объясняют, я не могу понять и принять это. Когда человек двигается и говорят про положение руки — это чуть?чуть бред сумасшедшего, на мой взгляд", - цитирует Шалимова "Матч ТВ".

В матче между "Ростовом" и "Рубином" главный судья Алексей Сухой на 60-й минуте назначил пенальти в ворота южан за попадание мяча после удара Чумича в отставленную руку Ланговичу. Одиннадцатиметровый реализовал Даку и сравнял счёт в матче - 1:1. Ранее за "Ростов" в первом тайме гол забил Данил Глебов. Игра так и завершилась ничейным результатом.

Игорь Шалимов Ростов Рубин
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