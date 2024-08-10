"Как по мне, тут все уже ясно. В нынешней форме подопечные Семака на голову выше противника. "Зенит" совершенно никому не оставляет никаких шансов на поле. Да, "Динамо" тоже добилось трех побед на старте Премьер-лиги. Но виктории были далеко не такими доминирующими. если собрать все впечатления от игры "Динамо", а не смотреть только на количество очков в РПЛ, то не складывается впечатление, что команда сейчас сможет навязать равную борьбу "Зениту", - приводит слова Мостового "ВсеПроСпорт.ру".
Петербургский "Зенит" и московское "Динамо" встретятся друг с другом 10 августа в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени. Главным арбитром на эту игру назначен Сергей Иванов.
Команды после трёх туров возглавляют турнирную таблицу с девятью набранными очками из девяти. "Зенит" обыграл самарские "Крылья Советов" (4:0), казанский "Рубин" (4:0) и "Ростов" (5:0). "Динамо" оказалось сильнее воронежского "Факела" (3:1), московского "Локомотива" (3:1) и тольяттинского "Акрона" (2:0).
Мостовой - о матче "Зенита" и "Динамо": тут все уже ясно
Бывший игрок московского "Спартака" и сборной России Александр Мостовой поделился своими ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ сезона-2024/25 "Зенит" - "Динамо".
Фото: ФК "Зенит"