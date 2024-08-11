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Спортивный директор "Крыльев Советов": надеюсь, Гарре сможет принять участие в следующей игре

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Спортдиректор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко рассказал о самочувствии вингера Бенхамин Гарре.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Надеюсь, Гарре сможет принять участие в следующем матче", - приводит слова Корниленко "Матч ТВ".

Напомним. 24?летний форвард "Крыльев Советов" Бенхамин Гарре получил травму и был заменен в начале второго тайма матча 2-го тура РПЛ против "Ростова" (1:3).

Следующую игру самарцы проведут в среду, 14 августа, дома в рамках группового этапа Кубка России с московским "Спартаком".

Сергей Корниленко Крылья Советов Бенхамин Гарре
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