"Игра под закрытой крышей? Боятся дождя, и закрывают. Конечно, душновато. Но это, как видим, не помешало сопернику победить", - приводит слова Тюкавина "РБ Спорт".
Московское "Динамо" минимально уступило "Зениту" в матче 4-го тура чемпионата России. Единственный гол в игре записал на свой счет нападающий сине-бело-голубых Максим Глушенков. Форвард "Динамо" Константин Тюкавин вышел на поле с первых минут и отыграл матч целиком.
"Зенит" с 12-ю очками в 4-х матчах возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги. "Динамо" осталось на 2-м месте с 9-ю набранными очками.
Тюкавин - о закрытой крыше на матче "Зенит" - "Динамо": душновато, но сопернику это не помешало
Форвард "Динамо" Константин Тюкавин поделился ощущениями от игры под закрытой крышей в матче 4-го тура РПЛ против "Зенита" (0:1).
Фото: официальный сайт "Динамо"