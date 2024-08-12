"Динамо" — хорошая команда. Меня порадовало качество футбола для 4?го тура, и "Зенит" играет так, как будто это разгар сезона. Слишком бодро! "Динамо" тоже выглядело неплохо, учитывая, что у них только что вернулась половина команды. Матч показал, что чемпионат не должен быть легкой прогулкой для "Зенита", - цитирует Черданцева "Матч ТВ".
Петербургский "Зенит" и московское "Динамо" встретились 10 августа в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Матч завершился победой хозяев со счётом 1:0.
"Зенит" после четырёх туров с 12 очками лидирует в чемпионате России. "Динамо" с 9 очками делит второе место с московским "Локомотивом".
Черданцев: чемпионат не будет легкой прогулкой для "Зенита"
Спортивный комментатор Георгий Черданцев поделился своим мнением об игре между "Зенитом" и московским "Динамо", которая состоялась 10 августа в Санкт-Петербурге.
Фото: ФК "Зенит"